Camera Deputaţilor/Iordache către Toader: Aveţi obligaţia să ne spuneţi, astăzi şi acum, când veţi da ordonanţa pe Cp şi Cpp

16:50

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat marţi că CSM a avut "o abordare generală" şi "a dat un aviz negativ per total" ordonanţei care modifică OUG 7/2019, deşi cu o zi înainte i s-a transmis că se va da aviz pozitiv pe modificările convenite de premier cu reprezentanţii magistraţilor."Proiectul de ordonanţă a fost transmis la Consiliul Superior al Magistraturii, ştiţi că, dincolo de întrevederea de la Guvern, eu, ca ministru, am avut o întrevedere cu procurorii, membri ai Secţiei de procurori de la CSM şi am reluat, dezbătut, discutat aceste modificări, care au spus la momentul respectiv că le consideră utile, necesare, dar în acelaşi timp consideră, alături de alţi colegi, că ordonanţa sau şi alte prevederi din ordonanţă ar trebui modificate, eventual abrogate. Am vorbit şi ieri (luni - n.r.), mi s-a transmis că astăzi la orele 12,30 va fi o şedinţă de plen, la care nu am putut să particip fiind chiar aici în cadrul Guvernului, pentru a se da avizul pozitiv, favorabil, pentru modificările despre care am vorbit. La orele 14,00, înaintea şedinţei de Guvern, am aflat că CSM a avut o abordare generală, adică a dat un aviz negativ per total, nu numai pe cele cinci modificări discutate şi convenite, per total, cu referire la ordonanţa 7", a spus Toader, la Palatul Victoria, după şedinţa de Guvern.El a adăugat că premierul a considerat că este necesar să pună în aplicare cele convenite cu reprezentanţii magistraturii şi a înscris ordonanţa pe ordinea de zi."Eu, personal, ştiu un lucru cât se poate de firesc, că orice lege este perfectibilă, prin lege înţelegând lege sau ordonanţă ca legiuitor delegat al Guvernului. Consider că cele cinci modificări, a şasea adăugată de către ministrul Muncii, reprezintă un pas semnificativ pentru realizarea opţiunilor exprimate de către magistraţi în cadrul sistemului judiciar", a spus Toader.Guvernul a adoptat marţi în şedinţă mai multe modificări la OUG 7/2019 privind legile justiţiei. Printre modificări se numără abrogarea prevederilor din articolul 54, alineatul 1, mai exact "se revine la reglementarea anterioară Ordonanţei 7, în sensul că procuri de rang înalt pot deveni numai procurorii, chiar dacă în parcursul lor profesional în precedent au avut şi funcţia de judecător, care au o vechime de 15 ani în magistratură", aşa cum a explicat ministrul Justiţiei Tudorel Toader. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Adrian Dădârlat)