Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 6 martie 2019. Lună Nouă în zodia Pești

13:20

Dosar fierbinte deschis la Iași, acolo unde doi funcționari de la una dintre cele mai mari bănci din România sunt acuzați că ar fi furat nu mai puțin de două milioane de lei din patrimoniul unității bancare. Banii ar fi fost sustrași cash din tezaurul băncii, cei doi suspecți, Benonie Bucurel şi Narcis Eduard Lontcovschi, […] The post Fabulos! Doi angajați ai BRD Iași, acuzați că au furat două milioane de lei din tezaurul băncii appeared first on Cancan.ro.