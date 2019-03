Șeful DNA: Politicul are tendinţa să controleze sistemul judiciar. Magistraţii trebuie să reziste asaltului

Călin Nistor a declarat, marţi seară la B1, că 2018 a fost cel mai greu an de când activează în cadrul DNA. „Cred că pentru mine şi pentru colegii mei este cel mai greu an de când activăm în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Direcţia poate trece prin cea mai grea perioadă de când este înfiinţată şi ne referim atât la modificările legislative care au fost efectuate, la atmosfera în care se lucrează în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi în spaţiul public la realizările sau la nerealizările Direcţiei Naţionale Anticorupţie în acest moment”, a spus procurorul-şef. El a menţionat că în orice stat politicul are tendinţa să încerce să controleze sistemul judiciar, dar în România acest lucru este mai pregnant decât în alte părţi. „În orice stat, în opinia mea, politicul are tendinţa de a încerca să controleze sistemul judiciar, cred că în România mai pregnant decât în alte state. Însă, magistraţii trebuie să reziste acestui asalt, trebuie să îşi facă activitatea cu bună credinţă, să investigheze cazuri de corupţie, să sesize instanţa cu cazuri bine întocmite, care să reziste testului instanţei, în final să obţinem condamnări şi implicit confiscarea produsului infracţiunii”, a explicat Călin Nistor. El spune că este obişnuit cu această presiune, care a existat întotdeauna de când lucrează în DNA, dar crede că mai tinerii săi colegi nu sunt obişnuiţi cu acest gen de presiune. „Sunt obişnuit cu această presiune pentru că, de când lucrez în DNA, presiunea a existat tot timpul, cu excepţia unor scurte perioade de timp în care politicienii poate au fost preocupaţi de alte lucruri şi mai puţin de atacul privind sistemul judiciar. Colegii mei care sunt mai noi probabil nu sunt obişnuiţi cu acest gen de presiune, unii reacţionează mai bine, alţii mai mai greu. Acum depinde şi de şeful instituţiei şi de cei care asigură conducerea instituţiei la un moment dat şi mă refer la şefii de secţie, şefi de servicii care trebuie să asigure suportul procurorilor pentru ca aceştia să îşi desfăşoară activitatea în bune condiţii. La un moment dat presiunea care se exercită pe instituţii trebuie preluată cumva de şeful instituţiei, de ceilalţi procurori cu funcţie de conducere din cadrul instituţiei”, a mai spus Călin Nistor. El a mai afirmat că nu este mulţumit de activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie în anul 2018. „La modul cum arată datele statistice sau cum au arătat pentru anul 2018 nu sunt mulţumit de activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Luăm măsurile care se impun. însă trebuie să vă spun că cel puţin în prima jumătate a anului 2018 noi am fost foarte mult accentul pe calitatea actelor făcute de procurori astfel încât rechizitoriul întocmit sa reziste testului instanţei”, a precizat Călin Nistor. Procurorul şef a mai afirmat că DNA a trimis la Secţia de investigare a infracţiunilor în justiţie 275 de dosare. „Din informările primite de la structurile din cadrul Direcţiei şi vorbesc de structura centrală, structurile teritoriale, noi am trimis 275 de dosare la secţia de investigare a infracţiunilor în justiţie. (…) Nu am făcut o analiză a fiecărui caz în parte, dar eu nu ştiu vreo situaţie în care vreun judecător să fi fost tras la răspundere penală pe simpla hotărâre pronunţată”, a menţionat Călin Nistor. Şi în 22 februarie, când a prezentat bilanţul DNA pentru anul 2018, Călin Nistor a vorbit despre presiuni şi provocări deosebite. „Anul 2018 a fost pentru DNA un an de răscruce, atipic, cu provocări deosebite: schimbări în conducerea instituţiei, schimbări ale legislaţiei cu relevanţă pentru funcţionarea sau activitatea D.N.A., decizii ale CCR cu efecte directe sau indirecte asupra cauzelor instrumentate (9 decizii în 2018 şi 9 anterioare cu impact asupra activităţii instituţiei), modificări în structura de personal, activităţi de control din partea Inspecţiei Judiciare, în număr de cinci. În acest context extrem de dificil, conducerea DNA, procurorii şi întregul personal operativ al acestei direcţii au urmărit continuarea îndeplinirii misiunii pentru care direcţia a fost creată, şi anume efectuarea de anchete profesioniste în cauze de corupţie la nivel înalt şi mediu şi susţinerea acestor cauze în faţa instanţelor judecătoreşti”, a declarat Călin Nistor, la începutul prezentării bilanţului pentru anul 2018.Sursa: News.ro

