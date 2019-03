TRIBECA 2019: Peste 100 de filme la festivalul fondat de Robert De Niro. Actorul de Oscar Jared Leto, REGIZOR de documentar

Selecţia de anul acesta include 103 titluri, printre care documentare semnate de Antoine Fuqua ("What's My Name/ Muhammad Ali"), Werner Herzog ("Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin") şi Abel Ferrara ("The Projectionist") şi producţii care au ca subiecte muzicieni legendari, precum solistul INXS ("Mystify: Michael Hutchence"), Bill Wyman, basistul Rolling Stones ("The Quiet One") şi Linda Ronstadt ("Linda Ronstadt: The Sound of My Voice"). Documentarul lui Jared Leto "A Day in the Life of Am...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gandul