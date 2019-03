Peste 100 de sindicalişti din sănătate protestează în faţa Ministerului de Finanţe

12:10

Fără intrigi sexuale sau de putere, cu trei femei în rolurile principale şi cu Isabelle Huppert ca personaj negativ, filmul 'Greta' i-a captat interesul actriţei Chloe Grace Moretz pentru că i-a permis să exploreze codurile tradiţionale ale thrillerului psihologic, după cum a declarat ea agenţiei EFE."Mi-am dorit cu adevărat să explorez un gen care mă fascinează şi am vrut să joc în compania altor actriţe", a comentat Moretz (Atlanta, 1997) într-un interviu telefonic.'Greta', care a avut premiera în cinematografele americane weekendul trecut, se sustrage clişeelor din thrillerele hollywoodiene având ca temă centrală obsesia sau paranoia: aici nu este vorba de iubiţi geloşi sau obsedaţi de răzbunare şi nici de secrete oculte din tinereţe, sau de familii care aleargă după moştenire."Iar în loc de Anthony Hopkins o ai pe Isabelle Huppert", spune ironic actriţa, care, deşi este foarte tânără, are în spate o carieră îndelungată pe marile ecrane, jucând în filme precum 'Kick-Ass', 'Let Me In' (ambele din 2010) sau 'Carrie' (2013). Avându-l la cârmă pe regizorul irlandez Neil Jordan, laureat al unui Oscar pentru cel mai bun scenariu original cu 'The Crying Game' (1992), 'Greta' începe suav cu întâlnirea dintre Frances (Moretz), o tânără newyorkeză care lucrează ca şi chelneriţă, şi Greta (Huppert), o doamnă paşnică din înalta societate.Însă ceea ce părea să fie începutul unei comedii melancolice despre trecerea tinereţii şi prietenia dintre două femei din generaţii diferite devine un thriller obscur în care adorabila Greta îşi dezvăluie o latură întunecată a caracterului său.Când se întâlnesc, Frances a pierdut-o recent pe mama ei, iar sufletul tinerei este îndurerat. De aceea când o cunoaşte întâmplător pe Greta, i se pare o doamnă încântătoare şi iubitoare, în faţa căreia tânăra îşi deschide sufletul.Moretz subliniază "umanitatea" personajului său, iar atunci când priveşte "răutatea" din ochii Gretei, ea încearcă să găsească "compasiune pentru acest monstru". "În fond, este vorba de un film despre singurătate şi pierdere", spune ea.Timidă, fără vreun iubit sau interes să-şi facă prieteni, Frances o are ca persoană apropiată doar pe colega sa de cameră, Erica (Maika Monroe), care închide acest triunghi feminin din 'Greta'. Este şi motivul, potrivit lui Moretz, pentru care filmul sugerează că, "după ani de durere şi singurătate", Frances ar putea deveni următoarea Greta'.Filmul practică în mod deliberat jocul ambiguităţii, atât în prezentarea personajelor cât şi al genului abordat, care uneori respectă cu seriozitate regulile thriller-ului psihologic însă alteori se îndepărtează, apropiindu-se mai mult de comedia neagră.În acest sens, Moretz a subliniat geniul lui Neil Jordan precizând că 'Greta' aminteşte uneori de 'In Dreams' (1992), film în care regizorul irlandez i-a avut ca protagonişti pe Annette Bening şi Robert Downey Jr."Sunt o fană extraordinară a lui Neil, de când am văzut prima oară 'Interview with the Vampire' (1994)", spune tânăra actriţă despre acest regizor care, în opinia ei, îmbină genul thriller cu "o latură obscură a povestirilor sale" şi care acordă o atenţie deosebită personajelor sale fără să neglijeze însă acţiunea filmului.O altă provocare pentru Moretz a fost să joace faţă în faţă cu o legendă, cum este actriţa franceză Isabelle Huppert, delicioasă şi senzaţională în rolul maleficei Greta. "A fost mereu grijulie şi a avut conversaţii lungi cu mine. Este o persoană carismatică", a spus ea cu admiraţie despre actriţa franceză.Chloe Grace Moretz, care şi-a mărturisit de asemenea admiraţia faţă de actriţa Amy Adams, a dorit să atragă atenţia asupra distribuţiei aproape în totalitate feminine a filmului 'Greta', pe care a ţinut să-l compare cu 'Get Out' (2017), un alt thriller care prezintă o focalizare "modernă" şi "interesantă" a schimbării spre care se îndreaptă în acest moment Hollywood. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Simona Aruştei)