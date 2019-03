'Vestele galbene': ONU cere Parisului o anchetă privind 'utilizarea excesivă a forţei'

13:50

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat miercuri, la Târgu Jiu, că îi va chema în instanţă pe oamenii care fac afirmaţii nefondate la adresa partidului, el punctând faptul că, de câteva săptămâni, de la înregistrarea formaţiunii politice, au fost lansate o serie de atacuri şi acuze care nu au niciun fundament."O să încep să îi chem la tribunal pe oamenii ăştia care fac afirmaţii nefondate, care răspândesc astfel de zvonuri şi de minciuni ca să văd care sunt dovezile. Pentru că asta aud de câteva săptămâni, de când am înfiinţat partidul, unii lideri politici cărora le este teamă de ceea ce ar putea să reprezinte PLUS şi de ceea ce ar putea să reprezinte Alianţa 2020 USR - PLUS care nu au alte motive de care să ne acuze şi astfel inventează tot felul de lucruri", a spus Cioloş.El a precizat că printre zvonurile lansate la adresa PLUS se numără revenirea comunismului sau abolirea familiei."(...) Nu ştiu dacă suntem de temut, dar constat că, din momentul în care am anunţat înregistrarea partidului, au început atacurile, e o coincidenţă stranie că foarte multă lume în zona asta mediatică a unor partide răspândea zvonul că nu o să reuşim să înregistrăm partidul şi, în momentul în care am reuşit să o facem, au început atacurile. După ce am consfinţit alianţa cu USR, au început tot felul de zvonuri şi interpretări cum sunt acestea că vrem o revenire a comunismului sau că vrem abolirea familiei. Cum să vrea lucrul acesta un partid care este un partid al antreprenorilor? Noi vrem să susţinem antreprenoriatul, în primul rând, vrem să susţinem oamenii cinstiţi, dar transmitem şi mesajul că românii trebuie să lucreze împreună ca să poată să facă România mai bună", a mai spus Cioloş.Dacian Cioloş s-a aflat miercuri, la Târgu Jiu, pentru a participa la acţiunea de strângere de semnături pentru susţinerea Alianţei 2020 USR - PLUS la alegerile europarlamentare. El a interacţionat cu cetăţenii în zona pietonală a centrului municipiului şi a efectuat o scurtă vizită în Parcul Central care adăposteşte operele lui Constantin Brâncuşi, Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor şi Poarta Sărutului. AGERPRES / (A - autor: Irina Poenaru, editor: Karina Olteanu, editor online: Gabriela Badea)