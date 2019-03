Şeful Statului Major al Apărării din Canada, decorat de preşedintele Klaus Iohannis

16:50

Sindicatele din Sănătate vor declanşa greva generală în cazul în care comunicarea şi dialogul social cu Guvernul vor rămâne la fel de proaste şi în luna aprilie, a avertizat miercuri preşedintele Federaţiei SANITAS, Leonard Bărăscu, în timpul mitingului de protest care a avut loc în faţa Ministerului de Finanţe."Oricum rămâne stabilit un miting uriaş în aprilie, indiferent de dată. Şi apoi, dacă lucrurile stau tot aşa, facem grevă. Grevă, pentru că vrem să facem Parlamentul să înţeleagă că nu trebuie să te joci cu sănătatea pacienţilor, a oamenilor, şi să nu îţi baţi joc de cei care trebuie să ofere sănătate - bună, rea, cum o consideră unii, ea trebuie oferită tuturor. Dacă vom avea un miting în 9 aprilie şi comunicarea va rămâne la fel de proastă şi dialogul social va fi la fel de prost, sigur ajungem la grevă generală", a afirmat Leonard Bărăscu.Acesta a transmis ministrului de Finanţe că acţiunile SANITAS nu se vor opri aici."Poate mişcările noastre să creeze mai mult loc liber în zona vidului care se formase la momentul acesta şi să putem fi interpelaţi şi să vorbim într-un dialog social despre cum putem rezolva problemele. Ne nemulţumeşte şi lipsa de dialog. Ne-am oprit la Ministerul Sănătăţii, şi nu cred că era momentul. Dialogul trebuia să meargă mai sus, la Guvern, sau poate chiar la factorii interesaţi în rezolvarea problemelor de acest gen. Am cerut întrevederi cu doamna Dăncilă, le-am avut la un moment dat, în anii trecuţi, acum nu le-am mai avut, şi poate dânsa este unul dintre guvernanţi, fiind prim-ministru, care poate rezolva această problemă. E o problemă foarte delicată pentru noi, şi poate mai puţin delicată pentru dumnealor. Ministrul de Finanţe are nevoie să vorbească cu noi, pentru că ştie că nu ne vom opri aici, şi că mişcările noastre pot duce la lucruri mult mai grave pentru sistem în general", a afirmat preşedintele SANITAS.Acesta a explicat motivele pentru care sindicaliştii din Sănătate au protestat în faţa Ministerului de Finanţe."Protestul de astăzi a fost cerut de oamenii din ţară, de colegii noştri din toată ţara, în ultimul Consiliu Naţional SANITAS, de acum câteva săptămâni, în care ei au spus că această ordonanţă 114 impietează creşterea salarială şi pentru colegii care ar fi trebuit să primească. Infirmieri, brancardieri, farmacişti, chimişti - poate nu i-am numit pe toţi - trebuie să primească şi ei 25% din bucata care a rămas ca salarizare între 2018 şi 2022. Să spunem că a fost 1.000 de lei, se împărţea la 4, deci trebuia să primească 250 de lei. Ei primesc aceşti bani, dar toate drepturile pe care le aveau peste, inclusiv sporurile, sunt raportate la salariul din 2018 şi nu la salariul crescut din 2019. Nu ştiu cum poţi să acorzi ceva. Aşa sunt plătite şi gărzile, şi toate alte drepturi pe care le avem. Nu mi se pare corect să aplici la 2018 în această ordonanţă şi să strici un întreg eşafodaj pe care ne-am bazat, tot împreună cu ei, şi prin legea salarizării, care şi acum arată, o dată în plus, cât e de proastă, ca unii dintre colegii noştri să nu primească aceste gărzi", a afirmat Leonard Bărăscu.Liderul sindical a cerut, totodată, eliminarea inechităţilor existente la acordarea sporurilor."Cerem salariul la zi, la el să fie plătite toate drepturile din 2019, inclusiv sporurile, gărzile şi aşa mai departe, cerem ca toţi aceşti bani, această finanţare a creşterii să vină de la bugetul de stat, de la fondurile asigurărilor de sănătate, vrem eliminarea inechităţilor în ceea ce priveşte regulamentul de sporuri. Pe înţelesul tuturor: un doctor de la Spitalul de Urgenţă Bucureşti, unde lumea apelează în primul rând, primeşte mai puţin, ca şi spor la salariu, decât cel care îl trimite pe pacient de la judeţele din jur, şi n-am nimic cu cei din Ialomiţa, Călăraşi şi aşa mai departe; ei primesc mult mai mult, aproape dublu faţă de cei din Bucureşti de la Urgenţă, pentru că ţin de anumite părţi administrative diferite. Ministerul Sănătăţii, care nu poate acorda mai mult decât Consiliul Judeţean sau local, aici intervenind şi în acel procent de 30%. Consiliul Judeţean are mai puţin acel 30%, Ministerul Sănătăţii are foarte multe unităţi care cadrează cu aceste sporuri. Este strigător la cer să plăteşti mai puţin pe cei care muncesc, e ceva nou la noi", a adăugat Leonard Bărăscu.Acesta a explicat şi importanţa pentru sindicalişti a finalizării Contractului Colectiv de Muncă."Şi nu în ultimul rând, Contractul Colectiv de Muncă, acesta e foarte important pentru noi. Nu îl avem de 2 ani, ne-am oprit în acest moment, mai avem multe de discutat pe el, au rămas multe articole din urmă de discutat şi nu avem o situaţie de viitor care să spună că vom încheia un contract colectiv de muncă la nivel de sector, şi asta deranjează foarte mult. Pentru că la el se raportează şi zilele colegilor de concedii, de condiţiile de muncă, şi alte lucruri care ţin de el, mai puţin de salarizare, care este fixată prin legea 153", a declarat preşedintele SANITAS.Peste 100 de membri ai Federaţiei Sanitas au protestat, miercuri, în faţa Ministerului de Finanţe, nemulţumiţi de efectele OUG 114/2018 asupra celor care activează în domeniul sănătăţii, asistenţei sociale şi medicinei şcolare. AGERPRES/(AS - autor: George Coman; editor: Andrea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat)