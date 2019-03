ŞTIRILE SERII - ECONOMIC - 6 MARTIE

17:10

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, cu ocazia unei întâlniri avute la Bacău, cu managerii spitalelor din judeţ, că doreşte eficientizarea activităţii spitalelor şi reorganizarea activităţii acestora, în funcţie de nevoile de servicii medicale ale comunităţilor pe care le deservesc.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de către Ministerul Sănătăţii, ministrul Pintea a analizat, împreună cu managerii unităţilor sanitare şi reprezentaţii autorităţilor locale, situaţia spitalelor orăşeneşti din Buhuşi, Comăneşti, Moineşti, Oneşti, a Spitalului de Pnneumoftiziologie din Bacău şi a Maternităţii din Bacău, evidenţiind necesitatea îmbunătăţirii structurii unităţilor sanitare, care pot păstra numărul de paturi actual într-o formulă reconfigurată, în funcţie de cererile de servicii medicale din zona pe care o deservesc, precum şi diminuarea internărilor evitabile şi suplimentarea numărului de paturi pentru spitalizare de zi."A fost o discuţie deschisă, în care toată lumea a înţeles că nu închidem spitale, nu tăiem paturi, ci dorim să eficientizăm activitatea unităţilor sanitare şi să oferim serviciile medicale de care populaţia are cu adevărat nevoie, pentru că prioritatea noastră este pacientul şi toate aceste măsuri au ca scop asigurarea serviciilor medicale de care are nevoie. Structura unei unităţi sanitare este flexibilă. Ea trebuie modificată în funcţie de nevoile de servicii medicale din zonă şi asta trebuie să urmărească managerul spitalului, pentru a eficientiza cheltuielile şi a asigura serviciile medicale necesare", a declarat Sorina Pintea, potrivit comunicatului menţionat.Managerii prezenţi la întâlnire trebuie să transmită Ministerul Sănătăţii, până pe data de 11 martie, propunerile de reorganizare a unităţilor sanitare pentru eficientizare şi adaptarea la nevoile pacienţilor."M-am bucurat să văd că o mare parte dintre manageri au înţeles ce trebuie făcut şi măsurile pe care le propun duc la eficientizarea activităţii spitalului. Însă, există şi unităţi sanitare care în acest moment nu au realizat o analiză pe indicatori şi nu au propus niciun fel de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii. Este cazul spitalului din Comăneşti şi, după discuţiile de azi, sper că lucrurile au fost clarificate şi aştept în cel mai scurt timp propuneri clare", a mai spus Ministrul Sănătăţii.În urma discuţiilor cu conducerea Maternităţii din Bacău, s-a agreat necesitatea optimizării şi eficientizării activităţii acestei unităţi sanitare."Aşa cum ştiţi, bugetul Sănătăţii din acest an prevede sume importante pentru investiţii. Pentru Bacău avem în vedere un buget de investiţii generos, însă solicitările spitalelor vor fi analizate atent, pentru a achiziţiona aparatura medicală acolo unde este nevoie reală, să ne asigurăm că ea nu va fi ţinută în cutii, nefolosită", a mai menţionat Sorina Pintea. AGERPRES / (AS - autor: Loredana Ciobanu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ady Ivaşcu)