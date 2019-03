Fiica fostului internațional Iosif Rotariu, declarații teribile după ce a bătut un copil: ”Am făcut o criză de diabet și toată lumea aruncă cu pietre în mine”

18:20

Oferirea cadourilor contribuie semnificativ la revigorarea si sudarea unui cuplu. Un cadou reusit are rolul de a-l atentiona pe celalalt ca a fost in gandul partenerului, ca a facut un efort pentru a-i aduce o bucurie, ca incearca sa il faca fericit si ca il respecta si ii cunoaste nevoile. Un cadou potrivit mereu poate face minuni, secretul consta in a sti cat mai bine cum sa il faci.