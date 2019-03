Prima imagine cu Andreea Bălan și fetița ei Clara Maria! Abia azi și-a văzut micuța pentru care era să moară

15:10

Oficialii de la Dacia vor prezenta în cadrul ediției de la Salonul Auto de la Geneva modele de senzație: Duster și Logan! Pentru unul dintre aceste autoturisme, realizate în ediție limitată, s-a folosit un motor nou, care e utilizat și de reprezentanții de la Mercedes pe unele dintre modele sale. Cel mai important salon al începutului de an are loc […] The post Dacia a scos două modele de senzație: Duster și Logan. Ediție limitată appeared first on Cancan.ro.