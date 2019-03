Cuc: Trebuie să fim mai performanţi şi să arătăm că s-au făcut foarte mulţi paşi în infrastructura rutieră

19:00

Festivalul de Film Tribeca revine anul acesta cu un program mai angajat şi oferind o mai mare diversitate, la cea de-a 18-a sa ediţie, în care vor fi proiectate peste o sută de filme, majoritatea în premieră mondială, şi o bună parte dintre ele realizate de cineaşti debutanţi şi de femei, relatează miercuri EFE.Între 24 aprilie şi 5 mai, Manhattan se îmbracă în straie de gală pentru a da startul unui program ce cuprinde 103 filme, dintre care 81 inedite şi 50% realizate de femei."Obiectivul nostru în fiecare an este echilibrul între descoperirea unui nou talent şi prezentarea de noi proiecte ale unor cineaşti remarcabili", notează într-un comunicat Paula Weinstein, vicepreşedinta Tribeca Enterprises.Printre filmele aflate în competiţie se remarcă drama psihologică 'Clementine', de Lara Jean Gallagher, cu Otmara Marrero în rolul principal; sau 'Gully', o distopie modernă în regia lui Nabil Elderkin şi interpretată de Terrence Howard şi Amber Heard.Optează la un premiu şi filmul latino-american 'Iniciales SG', în regia lui Rania Attieh şi Daniel García, despre vicisitudinile amoroase şi criminale ale unui "aspirant la un Serge Gainsburg argentinian'.În afara concursului, festivalul înfiinţat de actorul Robert De Niro propune o focalizare asupra propriului oraş New York, cu o secţiune dedicată povestirilor locale şi o alta dedicată criticilor săi.La secţiunea 'This Used To be New York', Tribeca reaminteşte epocile care au dat formă metropolei prin trei documentare despre cinematografia anilor '70, mişcarea graffiti din deceniul 8 şi explozia muzicii indie din anii '90, urmând paşii unor trupe legendare ca Vampire Weekend, The Strokes şi Interpol.În timp ce secţiunea 'Tribeca Critics Week' regrupează cinci filme selecţionate de criticii newyorkezi, printre care şi 'This is Not Berlin', de Hari Sama, a cărui acţiune se petrece în Mexic în timpul Cupei Mondiale de Fotbal din 1986.Printre vedetele care joacă în filmele prezente la festival se numără Margot Robbie ('Dreamland'), Alexander Skarsgard ('The Kill Team'), Freida Pinto ('Only'), Billy Crystal ('Standing Up, Falling Down') sau Elijah Wood ('Come To Daddy').Un actor reputat care de data aceasta a ales să se plaseze în spatele camerei şi să debuteze ca regizor este Christoph Waltz, care în filmul 'Georgetown' este totodată protagonist, interpretând rolul unui soţ excentric căsătorit cu Annette Bening.Tot ca regizor participă la Tribeca şi actorul Jared Leto cu documentarul 'A Day in the Life of America' - un 'caleidoscop' filmat în 50 de state ale ţării cu prilejul sărbătoririi Zilei naţionale de 4 iulie.La categoria documentar vor fi proiectate 'After Parkland', despre masacrul de la şcoala din Florida în 2018; 'At the Heart of Gold', despre scandalul fostului medic al echipei naţionale de gimnastică Larry Nassar; şi două filme omagiale dedicate boxerului Muhammad Ali şi festivalului de la Woodstock.'Dominican Dream', de Jonathan Hock, analizează "visul american" al jucătorului dominican de baschet Felipe López; în timp ce 'A Taste of Sky', de Michael Yuchen Lei, face o incursiune în Gustu, şcoala de gastronomie a celebrului fondator al restaurantului Noma, Claus Meyer, din La Paz (Bolivia).Tribeca Film Festival are anul acesta o selecţie 'latino' importantă, cu prezenţa unor regizori hispano-americani reputaţi precum Juan Cabral ('Two/One'), David Charles Rodrigues ('Gay Chorus Deep South', Elena Gaby ('I AM HUMAN') sau Lisa Cortés ('The Remix: Hip Hop X Fashion').AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Tribeca / Facebook