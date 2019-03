Un miliardar dezvăluie greșeala care l-a făcut atât de bogat

09:20

"Nu-l vom susţine pe dl Toader de data aceasta. E o moţiune simplă, e posibilitatea Parlamentului de a controla activitatea unui ministru din Executiv. Colegii mei mâine dimineaţă vor avea o şedinţă de grup, dar nu-l vom susţine pe dl Toader în aceste condiţii. În moţiunea simplă sunt foarte multe lucruri cu care eu nu sunt de acord, dar în ceea ce priveşte OUG nu avem niciun argument raţional (...), nu se poate merge în acest hal în sistemul judiciar", a spus Kelemen Hunor la TVR1, potrivit Agerpres. El a adăugat că parlamentarii nu pot fi consideraţi "idioţi utili". "Noi, când am susţinut acele modificări la organizarea sistemului judiciar şi la cariera profesională a magistraţilor, prin care cele două cariere - a procurorilor şi judecătorilor - au fost separate, am susţinut un principiu sănătos, am susţinut o idee bună şi am făcut-o cu toată convingerea (...). Ministrul Justiţiei nu a venit în Parlament, nu a avut nicio poziţie, a spus doar că Parlamentul legiferează, ministerul nu se bagă, e treaba voastră în Parlament. Ca să ne trezim acum trei săptămâni că, brusc, Ministerul Justiţiei şi Guvernul legiferează şi întoarce tot ce am făcut noi (...), brusc domnul Toader legiferează în locul Parlamentului. Ca să vedem astăzi că iar a fost schimbată OUG 7, a fost repusă în varianta iniţială. (...) Nu putem să fim luaţi aşa, de pe o zi pe alta, să părem că am vorbit degeaba, am lucrat degeaba, că am fost, pur şi simplu, idioţii utili ai nu ştiu cui", a afirmat preşedintele UDMR.