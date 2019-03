Ce sentinţă a primit ROMÂNUL din Marea Britanie care A DISTRUS cinci vile cu excavatorul. Judecător: Un act de RĂZBUNARE

12:00

Selecţia de anul acesta include 103 titluri, printre care documentare semnate de Antoine Fuqua ("What's My Name/ Muhammad Ali"), Werner Herzog ("Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin") şi Abel Ferrara ("The Projectionist") şi producţii care au ca subiecte muzicieni legendari, precum solistul INXS ("Mystify: Michael Hutchence"), Bill Wyman, basistul Rolling Stones ("The Quiet One") şi Linda Ronstadt ("Linda Ronstadt: The Sound of My Voice"). Documentarul lui Jared Leto "A Day in the Life of Am...