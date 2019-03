MAE/Atenţionare de călătorie: Actualizări OMS privind vaccinarea obligatorie împotriva polio-virusurilor

21:20

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri seara, la România TV, că şi-ar dori ca Preşedinţia să prezinte public, pentru dezbatere, o analiză privind proiectul de buget pe 2019, pentru a vedea dacă temerile preşedintelui Klaus Iohannis sunt sau nu justificate."Mi-aş dori foarte mult o analiză pe care preşedinţia să o pună în mod public pentru prezentare, pentru dezbatere. Critici am văzut că sunt foarte multe, dar nejustificate. Noi am prezentat public bugetul, s-a dezbătut în Parlament, am arătat cifre, sumele, locurile de unde vin aceste sume. Din partea preşedintelui critici, dar fără argumente, ceea ce nu cred este corect faţă de români. M-aş fi aşteptat ca ministru de Finanţe să fiu sunat. Am cerut o discuţie la instaurarea colegului meu, domnul vice prim-ministru Suciu (vice-premierul şi ministrul Dezvoltării Regionale, Daniel Suciu n.r), când am fost la Parlament, l-am rugat pe domnul preşedinte pe scurt să avem o discuţie legată de buget.(...) Din păcate nu se doreşte un astfel de dialog, pe date concrete, pentru a vedea exact dacă temerile domnului preşedinte sunt sau nu justificate. Eu înţeleg lupta aceasta politică, numai că, din păcate, ştiţi foarte bine, se induce temerea în rândul populaţiei, ba în rândul pensionarilor, ba în rândul părinţilor care aşteaptă alocaţiile pentru copii, ba pe zona de investiţii, că n-ar exista bani. Bani există şi Comisia Europeană, în ultimul său raport de ţară, a şi confirmat pentru anul trecut cât a fost deficitul în România. Deci sumele sunt confirmate, sunt certificate de Comisia Europeană. Deci nimeni nu fură, nu măsluieşte, decât în capul unora care au din păcate o imaginaţie bolnavă", a spus Teodorovici.Întrebat dacă a avut vreun contact cu Departamentul de analiză economică de la Administraţia Prezidenţială, ministrul Finanţelor a răspuns că absolut deloc, doar a existat "o intenţie" din partea Preşedinţiei de a suna în minister pentru anumite întrebări."Nu. Absolut deloc. A fost o intenţie din partea preşedinţiei de a suna în interiorul ministerului, fără ca eu să ştiu acest lucru, pentru a pune anumite întrebări. Şi eu i-am rugat pe colegii mei să facă această solicitare către cei de la Preşedinţie dacă au de cerut ceva să o facă în mod oficial, cum este normal să o facă şi punem la dispoziţie orice fel de date (...). toate erau puse şi pe site, dar orice alte întrebări, oricând a fost cazul, am răspuns în mod oficial. Şi anul trecut, când cerea Preşedinţia ceva răspundeam în scris, nu e nimic de ascuns, totul e transparent, a afirmat Teodorovici.În ceea ce priveşte data la care am putea avea un buget, şeful de la Finanţe a răspuns că din momentul emiterii motivării Curţii Constituţionale în maximum o zi sau două ar putea fi publicat bugetul în Monitorul Oficial."Dacă, să spunem, că azi Curtea Constituţională trimite motivarea deciziei, am putea cel târziu luni sau marţi să avem în Monitorul Oficial bugetul. Asta dacă şi domnul preşedinte înţelege să dea drumul acestui buget de care ţara are atâta nevoie, a mai spun ministrul.Curtea Constituţională a României a respins, miercuri, sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis privind Legea bugetului de stat pe anul 2019, stabilind că actul normativ este constituţional. Pe 22 februarie, şeful statului a trimis CCR o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii bugetului de stat pe anul în curs.Ulterior, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că va retrimite Parlamentului spre reexaminare Legea bugetului de stat pe anul 2019."Voi retrimite Parlamentului pentru corectură şi îmbunătăţire Legea bugetului pe anul 2019. Mesajul este simplu: faceţi un buget sănătos pentru România! Parlamentul are ocazia, dar în primul rând responsabilitatea să facă rapid corecţiile necesare, astfel încât bugetul chiar să fie unul pentru dezvoltarea României", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.El nu a dorit să comenteze decizia Curţii Constituţionale cu privire la Legea bugetului de stat, însă a subliniat că bugetul pe anul 2019 este bazat pe cifre false şi l-a catalogat din nou drept unul al "ruşinii naţionale".AGERPRES/(AS-autor: Nicoleta Gherasi, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu) Citiți și: Iohannis: Voi retrimite Parlamentului pentru corectură şi îmbunătăţire legea bugetului pe anul 2019 CCR: Legea bugetului de stat pe anul 2019 este constituţională Iohannis: Decizia CCR privind legea plafoanelor demonstrează că PSD legiferează imoral, prost şi neconstituţional Dragnea: Alocaţiile pentru copii vor fi crescute; aşteptăm motivarea CCR Dancă: Respingerea sesizării de neconstituţionalitate a legii bugetului, iresponsabilă Fifor: Iohannis trebuie să îşi ceară scuze faţă de copii şi părinţi pentru amânarea creşterii alocaţiilor