Constanţa: O barcă pescărească este căutată de Garda de Coastă şi ARSVOM, după ce nu a mai revenit de pe mare

Abordarea preşedintelui Iohannis este una din pachetul acela meschin de instrumente cu care crede că va câştiga simpatie iar lecţia asta de economie să o dea cui vrea pentru că deja sare calul, a afirmat ministrul Finanţelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici, miercuri seara la Antena 3."Doamna prim ministru este un diplomat, o urmăream cu admiraţie şi nu am chestia asta să perii pe cineva... Spune lucrurilor pe nume, dar totuşi este foarte diplomată. Eu, în schimb, m-am cam săturat de această diplomaţie şi deja o iau ca pe o ofensă din partea domnului preşedinte, care îşi permite deja prea mult. Acum o iau şi personal când spune că e un buget al ruşinii, că am măsluit cifre, că am ascuns, că am furat... Dacă este atât de sigur pe domnia sa că va avea un nou mandat, de ce nu-şi pune pe masă astăzi demisia şi să spună aşa: "Eu sunt convins că aşa este, ca mine! Dacă e ca mine, să plece ministrul de Finanţe, dar dacă este cum spune Guvernul, pleacă domnul preşedinte". Lecţia asta despre economie să o dea cui vrea domnia sa (Klaus Iohannis, n.r), dar deja sare calul. Am făcut apel la dialog, la o comunicare normală şi de bun simţ şi nu cred că îşi doreşte să vadă ce înseamnă cu adevărat o replică din partea mea. Noi, PSD-ul, facem o mare greşeală că nu răspundem pe măsură. Răspunsul calm nu există, pentru că uitaţi ce se întâmplă", a declarat Teodorovici.Potrivit şefului de la Finanţe, din cauza faptului că bugetul de stat nu a fost promulgat, autorităţile locale pierd în fiecare lună 300 de milioane de lei, în timp ce pe plan extern România este afectată când vine vorba despre împrumuturi."La nivel local se pierd lunar aproximativ 300 de milioane de lei prin faptul că acest buget nu este aprobat. Deci, comunităţile locale pierd, pentru că impozitul pe venit aşa cum era în buget era 100% la nivel local, dar neavând buget se merge pe formula din legea veche, adică pe 71,5%. Oricâte soluţii financiare, juridice am căutat şi slavă Domnului că le găsim, ca lucrurile să meargă şi în situaţia asta, tot avem un stop, că nu putem merge în situaţia asta foarte mult timp. Găsim soluţii pentru a lansa licitaţii noi, cei de la local şi ministerele, pentru a se plăti pensii şi salarii, dar undeva tot ne oprim. În plan extern, în schimb, nu pot ieşi în pieţele externe pentru că nu am buget şi asta înseamnă că cei care stau în piaţă şi aşteaptă ca România să se împrumute ştiu că piaţa are astăzi bani, România are un nivel foarte bun de împrumut. Timpul se reduce. E clar că cei care vor oferta la un moment dat or să crească preţurile, pentru că nu mai am cum să mă împrumut într-un timp foarte scurt cu sume foarte mari. Deci, acesta este un cost pe care cineva trebuie să şi-l asume", a spus demnitarul.Teodorovici a menţionat, totodată, blocarea bugetului poate să afecteze "absolut tot" subliniind, totodată, că primăriile bogate pierd mai mulţi bani decât cele sărace."Şi guriştii ăia din Opoziţie au spus anul trecut că a măsluit Teodorovici cu Vâlcov datele. Au făcut deficitul de 5%... A dat Comisia Europeană Raportul de ţară, zilele trecute, şi a spus că deficitul de cash este de 2,88, exact cum am spus anul trecut. Deci, aberaţii ! Anul trecut, când Ministerul de Finanţe a ieşit în piaţă să se împrumute, exact atunci parcă veneau declaraţii ale unor politicieni din Opoziţie şi ale preşedintelui care mie îmi dădeau costuri mai mari în piaţă, de împrumut. Noi o să facem o situaţie foarte clară cu aceste declaraţii, cu momentele în care noi ne-am împrumutat în piaţă şi toate aceste efecte negative, pentru că ele contează. Agenţiile de rating iau în calcul această situaţie. Faptul că bugetul este blocat poate să afecteze absolut tot, pentru că preşedintele ce face acum, îmi face mie o economie. Abordarea domnului preşedinte este una din pachetul acela meschin de instrumente cu care crede că va câştiga simpatia nu ştiu cui. Până şi primarii domniei sale sunt ofticaţi şi strâng din dinţi, pentru că pierd bani. Primăriile bogate pierd mai mulţi bani decât pierd primăriile sărace... Este o bătaie de joc. Spune ce ai de spus, ăsta este punctul meu de vedere, iar la final de an ne întâlnim să vedem dacă cifrele voastre au fost corecte sau nu. Preşedintele a avut 58 de sesizări la Curtea Constituţională, în doi ani de zile, faţă de 31 câte a avut Băsescu în zece ani, de două câte a avut preşedintele Iliescu în zece ani şi de una de către preşedintele Constantinescu în patru ani", a subliniat Eugen Teodorovici.Curtea Constituţională a României a respins, miercuri, sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis privind Legea bugetului de stat pe anul 2019, stabilind că actul normativ este constituţional. Pe 22 februarie, şeful statului a trimis CCR o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii bugetului de stat pe anul în curs.Ulterior, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că va retrimite Parlamentului spre reexaminare Legea bugetului de stat pe anul 2019."Voi retrimite Parlamentului pentru corectură şi îmbunătăţire Legea bugetului pe anul 2019. Mesajul este simplu: faceţi un buget sănătos pentru România! Parlamentul are ocazia, dar în primul rând responsabilitatea să facă rapid corecţiile necesare, astfel încât bugetul chiar să fie unul pentru dezvoltarea României", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.El nu a dorit să comenteze decizia Curţii Constituţionale cu privire la Legea bugetului de stat, însă a subliniat că bugetul pe anul 2019 este bazat pe cifre false şi l-a catalogat din nou drept unul al "ruşinii naţionale".