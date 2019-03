Anunțul bulversant făcut de Loteria Română înaintea extragerii Loto 6/49 de astăzi, joi 7 martie 2019

00:10

Deși a fost uneori criticată pentru modul în care s-ar fi folosit banii din donații destinați recuperării fiicei sale, mutilată de un proxenet, sufletul-sfâșiat de mamă al Grațielei Condea nu-l poate contesta nimeni. Femeia se topește de dorul fiicei ei și nu poate accepta că în urmă cu o lună a văzut-o pentru ultima oară, […] The post Mama Ioanei Condea, răvășită de durere, la două luni de la moartea fiicei: ”Îmi e tare dor de tine, îngerul meu!” appeared first on Cancan.ro.