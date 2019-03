Fotbal: Liga Campionilor - ''Este o ruşine'', a tunat Neymar la adresa arbitrajului din meciul PSG-Manchester United

10:50

Antrenorul formaţiei Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, a declarat, miercuri, că echipa sa ''a fost mai bună timp de 180 de minute'', considerând eliminarea din optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal de către Manchester United drept ''crudă", lipsită de logică, iar ''rezultatul este nebun''."Am arătat o foarte bună reacţie după primul cadou pentru Manchester. Am jucat cu multe calităţi în primele 30 de minute. Meritam să marcăm un al doilea şi chiar al treilea gol. Dar nu am făcut-o. După aceea, am încasat un al doilea gol care a schimbat totul. Manchester United nu a avut ocazia să înscrie şi totuşi a avut două goluri! De ce, atât timp controlam meciul total? Am avut mari ocazii în repriza secundă. Şi Manchester, fără să şuteze, a înscris pentru a treia oară!", a precizat Tuchel."Sunt un mare suporter al VAR şi rămân în continuare. Pentru mine, şutul lui Dalot a fost clar peste bara transversală. Şi am fost mirat că arbitrul a fluierat corner, pentru că nu văzusem devierea mingii. Noi ştim că dacă arbitrul urma să consulte ecranul VAR, el îşi schimba opinia. Să fluieri un penalty pentru henţ este complicat, necesită dezbatere. Este 50 la 50. Este lipsit de logică ce s-a întâmplat. Aş fi fost de acord cu criticile dacă nu am fi arătat reacţie. Dar am făcut-o şi a fost excelentă. Este dur să pierzi şi să accepţi acest lucru. Este crud pentru noi. Se întâmplă o dată la o sută de meciuri. Suntem eliminaţi, dar nu meritam să se întâmple asta", a adăugat antrenorul parizienilor."Sunt mai mulţi ani de când PSG este eliminată de o manieră aproape similară în fiecare sezon. Am fost echipa mai slabă în acest meci. Trebuie să fim atenţi şi să nu tragem concluzii pripite. Nu putem să arătăm cu degetul jucătorii. Am fost cea mai bună echipă timp de 180 de minute. Şi uitându-mă la rezultat, eu pot să spun că da, dar acest rezultat nu este logic. Acum, eu îmi protejez jucătorii, întrucât îmi place mult ceea ce fac în fiecare zi. Am crezut că vom face un pas mare mergând în sferturi. Am simţit asta înainte de meci, ieri, astăzi (miercuri). Dar rezultatul de astăzi este nebun! Este super dur", a conchis Thomas Tuchel.Manchester United s-a calificat dramatic în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, după ce a învins-o în deplasare pe Paris Saint-Germain cu scorul de 3-1, în manşa secundă a optimilor de finală.United, care fusese întrecută pe ''Old Trafford'' cu 2-0, a obţinut calificarea după un penalty transformat de Marcus Rashford în min. 90+4, lovitura de pedeapsă fiind acordată pentru henţ la Presnel Kimpembe, după intervenţia arbitrajului video.''Diavolii roşii'' au deschis scorul rapid pe Parc des Princes, prin belgianul Romelu Lukaku (2), PSG a egalat prin Juan Bernat (12), dar acelaşi Lukaku a adus în avantaj echipa antrenată de Ole Gunnar Solskjaer (30). Ambele goluri ale belgianului au venit după erori ale parizienilor, comise de Thilo Kehrer, respectiv Gianluigi Buffon.PSG a suferit un nou dezastru, o nouă ''remontada'', notează AFP, amintind că pe 8 martie 2017 parizienii erau surclasaţi cu 6-1 de Barcelona în optimile Champions League, după o victorie cu 4-0 în tur. PSG nu a depăşit până acum sferturile de finală ale competiţiei.