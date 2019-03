Scandalos! Miss România, în sânii complet goi la „Ferma” de la Pro TV

08:20

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au despărțit! Blondina și-a sărbătorit miercuri, 6 martie, ziua de naștere, la un restaurant de fițe din Capitală, iar bărbatul nu a fost prezent. Se pare că blondina i-a dat papucii afaceristului, în urmă cu două săptămâni, iar motivul principal ar fi fost gelozia. Bianca este din nou o femeie […] The post Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au despărțit! Motivul pentru care blondina i-a dat papucii în urmă cu două săptămâni appeared first on Cancan.ro.