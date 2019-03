Dieta criminală pe care a folosit-o chef Florin Dumitrescu pentru a slăbi 10 kilograme într-o lună!

08:30

Ioan Becali a făcut închisoare după ce a fost condamnat în „Dosarului Transferurilor”. Perioada petrecută după gratii nu l-a șocat deloc pe fostul impresar, care s-a acomodat rapid printre deținuți. A refuzat, însă, să aibă colegi de cameră violatori, homosexuali și pedofili. „Nu a fost niciun şoc. Să nu credeţi că… Exact cum vă spuneam […] The post Ioan Becali, dezvăluiri din închisoare: “Am refuzat să stau cu violatori, homosexuali și pedofili!” Cum i se adresau deținuții appeared first on Cancan.ro.