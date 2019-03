Economia românească a crescut de două ori mai rapid decât media din UE în trimestrul patru 2018

13:00

Peste 25 de copii din familii defavorizate primesc zilnic o masă caldă la Centrul comunitar de zi înfiinţat în oraşul Babadag de Societatea Naţională de Cruce Roşie (SNCR), prin proiectul Dezvoltarea participativă a comunităţii.Unitatea funcţionează în aceeaşi clădire în care se află şi Centrul comunitar integrat realizat de Primăria oraşului Babadag printr-un proiect european, imobilul fiind o parte a fostului Spital orăşenesc."Dintr-o ruină, am încercat să facem un loc frumos, viu, unde să începem activităţile cu copiii, în special din comunitatea romă. Am intrat într-o ruină, să nu deranjăm, pentru că de multe ori eram 'eu cu ţiganii mei'. Nu-mi place să folosesc acest termen, dar să fim realişti, lumea aşa gândeşte", a declarat pentru AGERPRES coordonatoarea centrului, Doina Săcui.Proiectul este destinat unui număr de 25 de copii, însă datorită sponsorilor în centru sunt aduse zilnic 30 de porţii de mâncare. "În fiecare zi, am în jur la 30 de copii. S-a întâmplat să nu ajungă porţiile la un moment dat şi cel mai frumos moment a fost când copiii au împărţit mâncarea, fără să facă diferenţe că unul este rom, iar celălalt român", a afirmat Săcui.SNCR acordă masă caldă copiilor din oraşul Babadag din luna noiembrie a anului trecut. "Este cea mai mare realizare pentru ei, mai ales că mulţi au părinţii plecaţi în Suedia şi stau acasă în grija altor copii sau rude şi sunt de multe ori neglijaţi. Când au venit erau slabi, nervoşi, agitaţi, pentru că le era foame, frig sau nu aveau atenţie. Acum, vin mănâncă, pleacă fericiţi la şcoală, după ore se întorc aici, nu merg direct acasă", a mai spus coordonatoarea filialei Babadag a SNCR.În centru lucrează ca voluntari cinci adulţi şi şase elevi ai şcolilor din oraş care îi ajută pe copii să-şi facă temele şi îngrijesc spaţiul."Îmi plac copiii, îmi place să învăţ cu ei, să stau cu ei. Am şi eu o nepoată care vine aici" , a afirmat una din voluntarele centrului, Doina Sali, în vârstă de 39 de ani.Proiectul Dezvoltarea participativă a comunităţii, derulat în parteneriat cu Crucea Roşie Suedia, are drept obiectiv reintegrarea socială a persoanelor defavorizate."Comunitatea romă a ajuns la concluzia că are nevoie de un centru, pentru că oamenii îşi doreau locuri de muncă, locuinţe, să câştige cât mai mult, cât mai repede şi cu cât mai puţină muncă, dar când trebuia să începem formalităţile pentru înfiinţarea unei afaceri de familie şi-au dat seama că nu au diplome. Faptul că ei n-au mers la şcoală i-a împiedicat să-şi dezvolte mici afaceri. Atunci au zis că au nevoie de un centru unde să fie ajutaţi copiii. Ei, neştiind să citească şi să scrie, nu puteau să facă asta", a explicat Săcui.Printre copiii care beneficiază de sprijin din partea Centrului comunitar de zi se află şi minori care nu şi-au sărbătorit niciodată ziua de naştere, care au fost implicaţi în activităţi ilegale şi care nu ştiau să scrie."Îmi doresc foarte mult ca acest centru să funcţioneze şi să se dezvolte. Acum, cu acte, avem 25 de beneficiari, dar anul trecut, din luna iunie până în septembrie, am lucrat cu peste 400 de copii. Zilnic, aveam cel puţin 35 de copii", a menţionat reprezentanta SNCR.Doina Săcui este una din persoanele nominalizate la la categoria "Asistentul social din domeniul combaterii discriminării/minorităţi" a premiilor Galei naţionale a excelenţei în asistenţă socială care va avea loc pe data de 19 martie, la Bucureşti, în organizarea Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România."Pentru mine, nominalizarea este practic o recunoaştere a muncii de până acum şi cel mai mult a muncii depuse anul trecut, când nu am avut concediu, am alergat între cele două meserii, cea de asistent medical şi cea de asistent social. Am fost nevoită anul trecut să o iau de două ori de la capăt, pentru că de două ori ni s-a spart centrul comunitar. Au intrat şi ne-au sustras ce aveam nevoie să demarăm activităţile şi practic ce construiam ziua, distrugeau ei noaptea", a afirmat Săcui.De altfel, în holul centrului, un scaun încearcă să acopere zidul spart anul trecut de persoane neidentificate încă.Conducerea centrului speră ca autoritatea locală să repare anul acesta clădirea în care copiii iau masa. "Până când Primăria va repara, ne vom muta în câteva încăperi din Centrul comunitar integrat inaugurat ieri (miercuri, n.red.). Am văzut deja încăperile", a afirmat Doina Săcui.Primăria oraşului Babadag a inaugurat, miercuri, sediul Centrului comunitar integrat, realizat printr-un proiect finanţat cu fonduri europene, al cărui obiectiv este integrarea în societate a peste 500 de persoane aflate în risc de marginalizare. AGERPRES/(A, AS-autor: Luisiana Bîgea, editor: Karina Olteanu, editor online: Simona Aruştei)