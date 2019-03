O femeie din Brașov a căzut dintr-un autobuz. Medicii au intervenit de urgență

13:30

Alege una dintre toate aceste 6 carti de tarot din imagine si citeste raspunsul la alegerea facuta! Ce surprize te asteapta in 2019? CARTEA DE TAROT NUMARUL #1 Orice persoana este norocoasa ca te are in viata sa, iar scopul tau pe acest pamant este unul divin. Mereu o sa atingi lucrurile pe care le vrei cu adevarat. Esti in centrul atentiei mai tot timpul, in 2019. Iti accepti conditia pe care o ai si poti sa folosesti orice situatie in avantajul tau ori de cate ori este cazul. Citeste si: Ale...