Fotbal: Eugen Neagoe (Sepsi OSK) - CFR, singura echipă din play-off pe care nu am putut să o învingem

15:50

Operatorul naţional aerian TAROM raportează o creştere cu 25% a afacerilor în ianuarie 2019 faţă de aceeaşi lună a anului precedent şi anunţă venituri totale mai mari cu peste 19 milioane de lei."TAROM continuă, în ianuarie 2019, trendul ascendent pe care s-a plasat pe parcursul anului anterior. Compania raportează o creştere de 25% a cifrei de afaceri pentru luna ianuarie 2019 faţă de aceeaşi lună a anului 2018. Numărul de pasageri transportaţi de TAROM a crescut cu 17% în aceeaşi perioadă analizată", se arată într-un comunicat al TAROM.De asemenea, compania anunţă un plus de peste 19 milioane de lei în luna ianuarie 2019, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la capitolul venituri totale."Cifrele relevă continuarea unui trend ascendent pe care compania noastră s-a plasat pe parcursul anului 2018. În acelaşi timp, considerăm că din ce în ce mai mulţi pasageri au încredere în serviciile TAROM şi aleg compania noastră recurent, pentru călătoriile lor, atât domestice, cât şi internaţionale", se mai spune în comunicat.Pentru anul 2019, TAROM a anunţat deschiderea operării în Cairo, după 10 ani de absenţă de pe piaţa egipteană. O altă premieră pentru această primăvară este deschiderea primei operări TAROM în Erevan, capitala Armeniei.Anul trecut, compania şi-a majorat cu 1,4% cota de piaţă în România, prin creşterea cu 40% a numărului de pasageri pe rute interne, faţă de 2017, potrivit datelor operatorului aerian naţional, remise în februarie AGERPRES.Pentru anul 2018, transportatorul României a raportat vânzări mai mari cu 49,63 milioane de dolari faţă de 2017 (+21%), iar veniturile totale au fost de asemenea pe plus cu 21%, ajungând la 1,41 miliarde de lei.Vânzările totale (cu taxe incluse) au crescut cu 21%, la peste 237,1 milioane de dolari. Cel mai mult au urcat vânzările pe rute externe, cu 22%, cu o creştere cu 14,77% a numărului de pasageri pe curse internaţionale. În ceea ce priveşte vânzările interne, acestea au crescut cu 18%, în timp ce numărul pasagerilor pe cursele interne a consemnat un plus de 40%.Numărul total de pasageri transportaţi de TAROM pe curse regulate, în 2018, a depăşit 2,74 milioane, în creştere cu 20% raportat la 2017. Acesta este cel mai mare număr de pasageri din ultimii 10 ani consemnat de companie.În plus, vânzările online au consemnat o creştere cu 34%, în 2018 vs 2017, la 10,34 milioane de dolari.Potrivit rezultatelor preliminate la finalul anului 2018 ale TAROM, profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare (indicatorul EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) este pozitiv, de 10,897 milioane de lei, faţă de minus 33,269 milioane de lei în 2017. De altfel, este prima dată când EBITDA creşte după anul 2015.De asemenea, TAROM a reuşit în 2018 să îşi reducă pierderea cu 23%, respectiv cu circa 40 de milioane de lei, comparativ cu 2017, când aceasta s-a ridicat la 172,36 milioane de lei. Pierderile companiei au fost alimentate de creşterea preţului la combustibilul de aviaţie, a precizat transportatorul."TAROM a plătit mai mult pe combustibil în 2018, faţă de anul anterior, cu nu mai puţin de 89.036.029 lei. Raportul se face la acelaşi consum, raportând numai diferenţa de preţ, nu şi consumul suplimentar din 2018. Subliniem că o mare parte din cheltuieli sunt nemonetare, reprezentând amortizări ale investiţiilor realizate în anii anteriori. Cuantumul total al cheltuielilor de amortizare ajunge la 125.257.950 lei. Pierderea TAROM, în 2017, a fost de 172.355.730 lei. În 2018, compania a reuşit să recupereze din această pierdere 23 de procente, aproximativ 40 de milioane de lei", afirmă operatorul aerian.Conform sursei citate, cheltuielile totale au urcat anul trecut cu 16%, la peste 1,52 miliarde de lei (din care 125,26 milioane de lei cheltuieli nemonetare), doar cheltuielile cu combustibilul pentru aeronave consemnând un plus de 37%. Totodată, cheltuielile de exploatare au urcat cu 15%, iar cele financiare cu 23%.TAROM este Compania Naţională de Transporturi Aeriene a României şi a fost înfiinţată în 1954. TAROM îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi este membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010. Compania naţională operează peste 50 de destinaţii proprii şi destinaţii deservite de partenerii code share.Transportatorul României deţine una dintre cele mai tinere flote din Europa, alcătuită din 25 de aeronave, şi este membru al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA) din 1993. AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilică, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)