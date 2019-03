O soție trebuie să-i plătească despăgubiri amantei soțului ei!

15:20

Dacian Cioloș consideră că decizia BEC referitoare la Alianța 2020 USR PLUS este una abuzivă. Președintele Plus spune că a fost ales în funcția din cadrul partidului respectând toate regulile democratice, la fel ca Dan Barna, la USR. "E o interpreare a BEC vizavi de o chestiune care este în instanță, în sensul în care la Plus am avut […] Post-ul Dacian Cioloș, despre decizia BEC referitoarea la Alianța 2020 USR PLUS: „Cuiva îi e teamă de noi”. Reacția PSD apare prima dată în Libertatea.ro.