Cât de mare a crescut fiica Andreei Marin! Violeta seamănă leit cu mamei ei

100 de elevi care învață la școala generală din comuna Ciceu Mihăiești, județul Bistrița-Năsăud, au fost evacuați, joi dimineața, după ce panoul electric al școlii a luat foc. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, un incendiu a izbucnit, joi dimineața, la puțin timp după ce au început orele, la o școală din comuna Ciceu […]