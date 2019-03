PSD solicită USR şi PLUS 'să nu mai dea vina pe alţii pentru propria lor incompetenţă'

Partidul Social Democrat solicită USR şi PLUS să înceteze să mai dea vina pe alţii "pentru propria lor incompetenţă" - este mesajul postat de PSD, joi, pe pagina de Facebook, în contextul respingerii de către BEC a cererii de înscriere a Alianţei 2020 USR PLUS în competiţia pentru alegerile europarlamentare."Motivul respingerii înscrierii alianţei este unul strict juridic, respectiv faptul că nu a fost respectată procedura legală pentru înregistrarea celor două partide în Registrul partidelor politice. Această realitate juridică a fost constatată de o largă majoritate din cadrul Biroului Electoral Central, inclusiv de către cei 5 judecători care fac parte din acest for decizional.Dacă cei de la USR şi PLUS consideră că au fost nedreptăţiţi, trebuie să aibă încredere în justiţie şi să urmeze căile legale de atac pentru a-şi apăra punctul de vedere. Până atunci rămâne o întrebare pe care trebuie să şi-o pună cetăţenii acestei ţări: cum ar fi guvernată România de către cei de la USR şi PLUS dacă nu sunt în stare nici măcar să îşi înregistreze propriile partide, aşa cum prevede legea?", susţine PSD. PLUS a anunţat joi, printr-un comunicat de presă, că Biroul Electoral Central a decis "în mod abuziv" respingerea cererii de înscriere în competiţia electorală a Alianţei 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare."Pretextul BEC a fost acela că Dan Barna şi Dacian Cioloş nu ar figura ca preşedinţi ai USR, respectiv PLUS în Registrul partidelor politice. Dan Barna a fost ales preşedinte al USR în octombrie 2017, în vreme ce Dacian Cioloş a fost ales preşedinte PLUS în februarie 2019. Ambele partide au solicitat înregistrarea preşedinţilor la Tribunalul Bucureşti, dar până acum nu au primit o decizie definitivă. Pentru acest motiv, BEC a respins cererea de înregistrare a alianţei. Este o decizie politică luată la presiunile regimului corupt instaurat de Liviu Dragnea în România", a susţinut PLUS.Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dan Barna, a anunţat că va ataca la ÎCCJ decizia BEC, pe care a calificat-o ca fiind "abuzivă şi nedemocratică". AGERPRES/(AS - autor: Cătălina Matei, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres