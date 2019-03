Mesaje, felicitări și SMS-uri de 8 Martie. Colecția 2019

11:40

Miliardarul Ehud Arye Laniado, proprietarul uneia dintre cele mai mari companii din domeniul comerțului cu diamante, a murit în urma unui infarct, în timpul unei operații de mărire a penisului, la o clinică de lux din Paris, Franța, potrivit The Sun. Laniado, care a murit la vârsta de 65 de ani, a ales pentru această […] The post Un miliardar belgian a murit în timpul unei operații de mărire a penisului appeared first on Cancan.ro.