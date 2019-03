8 Martie. Ziua Femeii. Tradiții și obiceiuri

12:30

În late night show-ul „Vulturii de noapte”, difuzat duminică aceasta, la ora 23:00, la Kanal D, Cătălin Cazacu, Giani Kiriță și Victor Slav lansează o serie de provocări inedite invitaților acestei ediții. Fără a avea vreo idee despre ce s-ar putea să i se întâmple, Victor Slav o provoacă pe Oana Zăvoranu la o rundă […] The post Surpriză de proporții: Victor Slav + Oana Zăvoranu = ️ „Vino încoace, iubire” appeared first on Cancan.ro.