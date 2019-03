ŞTIRILE SERII - SPORT - 7 MARTIE

18:30

Fotbalistul Ionuţ Şerban, care se află într-o situaţie contractuală dificilă, având o înţelegere cu Dinamo dar nu se poate transfera la o altă echipă decât în cazul în care gruparea bucureşteană ar plăti un milion de euro către Sportul Studenţesc, va primi o şansă să joace din parte antrenorului Mircea Rednic.Mijlocaşul nu s-a regăsit în ultima perioadă în lotul echipei pregătite de Mircea Rednic, fiind nevoit să se antreneze singur.''Le voi da şansă tuturor jucătorilor să evolueze ca titular în această parte de campionat inclusiv lui Şerban, inclusiv cei tineri. Sunt meciuri care vor conta în sezonul următor. Şerban este jucătorul nostru, nu a mai jucat de multă vreme, dar se antrenează foarte bine şi trebuie să îi acordăm şanse în continuare, plus că suntem şi obligaţi. Eu am vorbit cu el săptămâna asta, nu ştiu dacă va juca, dar am spus să se pregătească pentru că dintr-un moment în altul el va juca. El are calităţi sper să aibă şi ambiţie şi sper să se ajute pe el şi pe noi. Cred că a înţeles mesajul meu', a declarat Rednic, joi, într-o conferinţă de presă.Tehnicianul speră ca Ionuţ Şerban să se integreze în cele din urmă în lotul său, având în vedere clauzele contractuale care nu permit nici măcar împrumutul jucătorului la o altă echipă: ''Nu e bine pentru el în situaţia asta, eu nu aş vrea să fiu în situaţia lui. Problema e că nu găsim nicio soluţie pentru el, nici înţelegere din partea lui Vasile Şiman, din cauza contractului, nu putem nici să îl împrumutăm fără acordul lui. Eu am decis să îi mai dau o şansă. Şi lui şi celorlalţi care au jucat mai puţin, dar eu vreau să obţin şi puncte, nu vreau să fie un experiment de dragul de a-l face. Nu ştiu ce îşi doreşte Vasile Şiman pentru că nu am apucat să vorbesc cu el, dar acum chiar nu mai putem face nimic până în vară. Important este că el are şanse să pregătească şi să joace în această perioadă şi să demonstreze că merită să rămână la Dinamo. Poate chiar reuşim să îl vindem''.AGERPRES (A/autor: Adrian Ţone; editor: Adrian Drăguţ, editor online: Adrian Dădârlat)