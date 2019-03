Leo de la Strehaia a făcut preinfarct. Anunțul făcut de fiul său în această seară

15:10

După ce se vehiculase că în 2019 se va îngheța punctul de pensie, ministrul Muncii a anunțat că acesta va fi, totuși, majorat, din toamnă. Beneficiari vor fi, fără excepție, toți pensionarii. Pentru că milioane de pensionari și viitori pensionari așteptau vești bune, iată că acestea nu întârzie să apară, scrie a1.ro. Astfel, noul punct […] The post Cresc pensiile pentru toți pensionarii! Vezi cât va fi majorarea și când intră în vigoare appeared first on Cancan.ro.