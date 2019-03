„OPTIMI” EUROPA LEAGUE // liveTEXT, FOT + VIDEO » ACUM se joacă 5 meciuri, printre care Rennes - Arsenal și Sevilla - Slavia Praga

19:40

În urma eliminării din Champions League, după dubla cu Potro (3-4 la general), AS Roma l-a dat afară pe antrenorul Eusebio Di Francesco.Conducerea celor de la AS Roma, locul 5 în Serie A, a anunțat că, începând din această seară, Eusebio Di Francesco, 49 de ani, nu va mai fi antrenorul echipei. Di Francesco a preluat AS Roma în iunie 2017 și mai avea contract până în iunie 2020. ...