INDIAN WELLS // Rafa Nadal răspunde după ce Nick Kyrgios l-a acuzat de dopaj: „Ar trebui să le arate tinerilor valori pozitive”

21:30

Ovidiu Herea (33 de ani) joacă acum la Metaloglobus în liga secundă, însă a avut probleme mari la începutul anului 2018 când a evoluat pentru Viitorul.Mijlocașul se declară nemulțumit de modul în care Gică Hagi a ales să scape de el după doar șapte meciuri."Am avut o perioadă, după ce am plecat de la Viitorul, în care am vrut să o termin cu fotbalul. Am fost foarte dezamăgit. Am jucat doar şapte partide. ...