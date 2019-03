Viorica de la Clejani le dă peste nas celor care o critică: ”Mă simt bine în pielea mea”

17:00

Fiul fostului antrenor al echipei naționale de baschet, Marcel Țenter, a murit la câteva zile după un accident în care a fost implicat. Familia a acceptat ca rinichii tânărului să fie donați, organele fiind prelevate, joi, la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca. Purtătorul de cuvânt al ICURT Cluj-Napoca, Iacob Gheorghiță, a […]