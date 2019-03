Dăncilă: Nu are nimeni absolut nimic cu persoana Laura Codruţa Kovesi

19:30

Liderul partidului PLUS, Dacian Cioloş, a declarat joi, la Timişoara, că decizia Biroului Electoral Central (BEC) de a nu permite înregistrarea Alianţei 2020 USR-PLUS este "injustă", în baza unei interpretări duse "la limita interpretării legii", el vorbind şi de o "influenţă politică" a liderului PSD, Liviu Dragnea.Totodată, el a arătat că decizia va fi contestată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie."Am aflat cu mare surprindere că Biroul Electoral Central a decis să nu ne permită înregistrarea Alianţei 2020 USR-PLUS. Considerăm că este o decizie injustă a BEC în baza unei interpretări care este dusă la limita interpretării legii. (...). Suntem surprinşi de această decizie, care din punctul nostru de vedere are o influenţă politică, dată fiind structura BEC, şi asta dovedeşte că Liviu Dragnea, care este tot mai convins că nu va putea câştiga alegerile în mod normal şi legal, se foloseşte de toate tertipurile pentru a încerca să influenţeze rezultatul alegerilor şi deciziile pe care cetăţenii le pot lua participând la vot şi având opţiuni pe cine să poată vota", a afirmat Dacian Cioloş, într-o conferinţă de presă.În opinia sa, decizia BEC este injustă pentru că au fost făcute toate demersurile legale necesare pentru ca această alianţă să poată fi înregistrată. Cioloş a explicat că fiecare dintre cele două partide are conduceri alese statutar de către organele prevăzute de statut, ale partidului, respectiv, congres şi convenţie, fiecare dintre cele două partide a notificat aceste decizii potrivit legii - USR, în urmă cu un an şi jumătate, iar PLUS, imediat după convenţia de la începutul lunii ianuarie."Din punctul nostru de vedere, atâta timp cât am înregistrat un partid conform legii şi acest partid există înregistrat, iar partidul şi-a ales organele de conducere pe baza statutului, considerăm că conducerile partidelor PLUS şi USR sunt conduceri legale, pentru că ele sunt statutare. Suntem aproape în situaţia Rusiei, unde şeful suprem decide cu de la el putere cine are şi cine nu are dreptul să participe la alegeri şi lucrul acesta mi se pare foarte periculos", a subliniat Dacian Cioloş.Liderul PLUS a mai precizat că alianţa are încredere în justiţie şi că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde alianţa va face apel cel târziu vineri dimineaţa, va lua decizia justă, pentru că "legea a fost respectată, dar a fost interpretată la extrem"."Să fiţi convinşi cu toţii, cei care aţi susţinut de la început această alianţă USR-PLUS, că vom face tot ce ţine de noi ca această alternativă politică să existe în continuare şi să aveţi această posibilitate de a ne găsi pe listele de candidaţi la europarlamentare, să ne votaţi", a spus Cioloş.Preşedintele partidului PLUS a mai afirmat că dacă justiţia va decide că BEC a procedat legal, alianţa va găsi formula prin care să poată candida ambele partide.Fostul premier a explicat că nu depinde de un partid în cât timp tribunalul înregistrează modificările notificate de partide, şi a dat exemplul PRM, unde figurează tot Corneliu Vadim Tudor în respectivul registru, deşi acesta a decedat de mult."Eu sunt preşedinte al partidului, am drept de semnătură pe acte şi documente ale partidului şi ele sunt recunoscute. Atunci, de ce o altă instituţie nu recunoaşte acest lucru, numai pentru că birocratic nu s-a operat o anumită modificare. Noi vom fi în situaţia în care Convenţia Naţională a decis o conducere a partidului, dar acest partid nu se poate înregistra într-o alianţă cu conducerea decisă într-o convenţie. Suntem în situaţia în care nu putem să participăm la alegeri dacă nu se ia o decizie în acest sens, pentru că o procedură a fost tergiversată luni sau ani de zile. Asta nu mai este o democraţie decât pe hârtie. Alegătorii nu pot vota candidaţii unui partid înregistrat, care a respectat legea, problema nu e din cauza partidului", a mai Dacian Cioloş.Liderul PLUS a mai susţinut că interpretarea legii a fost dusă la extrem de membrii BEC, reprezentanţi ai unor partide politice "clar influenţate de Liviu Dragnea, cu membri ai conducerii Autorităţii Electorale Permanente, care e politizată prin modul în care este aleasă conducerea".USR şi PLUS au anunţat joi că BEC a respins, "în mod abuziv", cererea de înscriere în competiţia pentru alegerile europarlamentare a Alianţei 2020 USR-PLUS, sub pretextul că Dan Barna şi Dacian Cioloş nu ar figura ca preşedinţi ai partidelor pe care le conduc în Registrul partidelor politice. AGERPRES / (A - autor: Otilia Halunga, editor: Marius Frăţilă, editor online: Adrian Dădârlat)