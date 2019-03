Gabriela Cristea, avertizată de medici că riscă să aibă aceleași probleme ca Andreea Bălan la naștere

22:50

Viorica Dăncilă a confirmat, joi seara, că scrisoarea trimisă de ministrul Tudorel Toader publicației Financial Times exprimă punctul de vedere al Guvernului și spune că este de acord cu ceea ce scrie acolo. „Sunt întru totul de acord cu ce a spus Tudorel Toader. Nu are nimeni ceva personal cu doamna Kovesi. Atâta timp cât […]