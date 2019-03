Marx, Cioloş şi dexul în grup

21:00

Leo de la Strehaia a explicat, miercuri, pentru wowbiz.ro, cum s-a întâmplat totul. „M-am enervat foarte tare(…) Am început să mă simt rău, iar apoi(…) nu îmi amintesc prea multe. Am simţit o durere ascuţită în piept, cred că mi s-a făcut rău şi m-am trezit la spital, în perfuzii”, a spus acesta. „Am suferit un preinfarct. La mine sunt şi mai periculoase asemenea situaţii, mai ales că am fost operat acum câţiva ani pe cord deschis, la Timişoara. Medicii au fost senzaţionali, au muncit din greu s...