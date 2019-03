“Vom găsi formula juridică legală să candidăm!” Anunțul făcut de Cioloș!

10:10

Adevarul este ca firmele de curierat ne fac viata un pic mai usoara si mai confortabila, iar atata timp cat stim ca aceste firme exista, putem sta linistiti pentru ca asta inseamna ca economia functioneaza: magazinele online au clienti, clientii au resurse financiare, iar resursele financiare cresc apetitul pentru consum. Cu alte cuvinte, roata se invarte!Cat de bine se invarte, vedem in fiecare an in situatiile financiare ale acestor firme de curierat! Vedem ca unele o duc mai bine, iar altele se zbat pentru a ajunge pe profit, insa cel mai important este ca piata de curierat rapid privat in ansamblul sau este in crestere de la un an la altul. Iata care sunt primii mari jucatori de pe aceasta piata, din punct de vedere al incasarilor inregistrate in 2017: #1 FAN COURIERÎnfiintat in 1998, Fan Courier este liderul incontestabil al firmelor de curierat private. Cu un capital 100% romanesc, compania este unul din cele mai cunoscute si longevive branduri de la noi din tara si se mandreste cu acoperire nationala de 100%, cu 125 de filiale in toata Romania si o flota de peste 3700 de vehicule.In conditiile in care ecommerce-ul creste de la an la an, nu este de mirare ca si afacerile Fan Courier sunt tot pe o panta ascendenta, compania inregistrand in 2017 o cifra de afaceri de 586 milioane de RON. Cresterea cu 14,4% mai mare fata de anul precedent se datoreaza probabil investitiilor facute in cresterea flotei auto si in automatizarea activitatilor din depozitul de la Stefanesti.Din punct de vedere al profitabilitatii, de cativa ani buni incoace Fan Courier reuseste sa se mentina pe profit, avand diverse oscilatii, in plus sau in minus, in fiecare an. Astfel, 2017 a fost anul scaderii profitului, la o valoare de 67,3 milioane de RON, cu 24 % mai mic fata de anul anterior. Conform declaratiilor lui Adrian Mihai, unul din cei trei fondatori ai companiei, scaderea profitului se datoreaza cresterii costului cu forta de munca, a cresterii chiriilor, a combustibilului si a monedei euro.Pe viitor, investitiile in tehnologie si inovatie reprezinta o prioritate pentru companie, astfel ca cei de la Fan Courier vor continua sa dezvolte mai multe HUB-uri in tara, sa creasca numarul angajatilor si sa-si imbunatateasca calitatea serviciilor. Totul pentru pastrarea calitatii de lider al serviciilor de curierat din Romania! #2 URGENT CARGUSCargus a fost prima firma de curierat din Romania, fiind infintata in 1991 de doi antreprenori romani. In 2013 acestia au vandut compania unui fond de investitii care a mai achizitionat si Urgent Curier, in 2014. Din fuziunea celor doua companii a aparut Urgent Cargus, care este in prezent cea de-a doua mare firma de curierat privata de la noi din tara. Avand 72 de centre operationale si o flota de 2.600 de vehicule, Urgent Cargus se afla totusi la o distanta considerabil de mare de principalul sau competitor direct, Fan Courier, atat din punct de vedere al incasarilor, cat si al profitului.Astfel, vorbim de o cifra de afaceri de 372 de milioane de RON pentru 2017 a companiei Urgent Cargus, cu 200 de milioane mai putin decat liderul firmelor de curierat. Totusi, valoarea estein crestere cu 20% fata de incasarile Urgent Cargus din 2016, acesta fiind un lucru de bun augur pentru companie.In ceea ce priveste profitul, dupa un an 2016 in care compania a fost in pierdere, in 2017 Urgent Cargus a inregistrat un profit de 2,3 milioane de RON.Ramane de vazut in continuare cum vor evolua afacerile companiei, mai ales dupa ce a fost depusa (decembrie 2018) o cerere de deschidere a procedurii de insolventa impotriva sa de catre Nei Guard. Data pronuntarii instantei in aceasta privinta este 28.02.2019 si vom afla probabil dupa aceasta data ce planuri de business au cei de la Mid Europa Partners, fondul de investitii care a preluat Urgent Cargus in 2018. #3 DHLInfiintata in 1969, DHL se lauda ca astazi este compania de logistica numarul unu in lume cu peste 220 de tari si teritorii deservite si peste 1 mld de colete livrate in fiecare an. Detinuta de compania de posta Deutsche Post AG, DHL este prezenta in Romania din 2008, cand a preluat compania Cargus. In 2012 DHL a vandut Cargus si operatiunile de curierat intern din Romania, specializandu-se pe expedierile internationale.Afacerile DHL merg foarte bine si in aceste conditii, compania fiind si curierul la care apeleaza Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei pentru expedierile sale internationale.In 2017 DHL a inregistrat o cifra de afaceri de 256 de milioane de RON, cu 4,4% mai mult fata de anul precedent. Daca vanzarile nu au crescut foarte mult, nu se poate spune acelasi lucru si despre profit. In 2017 DHL a avut o crestere substantiala a profitului, acesta ajungand la valoarea de 7,8 milioane de RON, cu 90% mai mult fata de 2016. #4 TNTCu o istorie de peste 70 de ani, TNT este unul din liderii mondiali ai pietei de curierat rapid si logistica. In prezent TNT ofera o gama variata de servicii de transport aerian si rutier, cu livrare in peste 200 de tari de pe glob. TNT a intrat pe piata din Romania in 1999, iar astazi este singura companie de curierat rapid ce dispune de 3 porti aeriene in tara noastra (Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca).Din punct de vedere al incasarilor, TNT este la o distanta foarte mica de podium, inregistrand in 2017 o cifra de afaceri de 253 de milioane de RON, cu 10 % mai mult decat anul anterior.Daca la capitolul vanzari cei de la TNT stau bine, la capitolul profit lucrurile merg foarte prost. In ultimii ani TNT a inregistrat scaderi ale profitului din ce in ce mai mari, iar in 2017 a reusit o adevarata performanta negativa, si anume o pierdere de 11 milioane de RON. Urmatorii clasati din punct de vedere al incasarilor sunt UPS (181 milioane de RON), DPD(123 milioane de RON), GLS Romania (112 milioane de RON) si Nemo Express (100 de milioane de RON), dintre acestia doar doi (UPS si GLS) reusind sa se mentina pe profit. (UPS a avut profit de 4 milioane RON, iar GLS o suma uimitoare de 21 de milioane de RON).Intr-o piata in continua crestere, competitia este din ce in ce mai acerba si tot mai multi jucatori isi disputa cota de piata. Se pare insa ca nimeni nu poate ataca deocamdata pozitia solida de lider incontestabil pe care o detine de multi ani Fan Courier. In schimb, este interesant de urmarit evolutia celorlalti jucatori de pe piata, ce strategii vor aplica pentru a supravietui sau pentru a deveni mai puternici!