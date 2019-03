S-a spânzurat! Jale mare în România. Anunțul morții a fost făcut azi-noapte, la ora 02:26

17:30

Duelurile care au avut loc aseară în manșa secundă a optimile de finală din Champions League dintre PSG – Manchester United și FC Porto- AS Roma, au fost de-a dreptul interzise cardiacilor fiind de un dramatism total. United și Porto au obținut calificarea în sferturile de finală ale competiției cu două goluri marcate din penalty […] The post Dramatism total în optimile Champions League! appeared first on Cancan.ro.