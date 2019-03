Gest emoționant făcut de dr. Vanessa Youness cu puțin timp înainte de 8 martie, Ziua Femeii

21:40

Diminețile TV se transformă, iar Antenele vin cu schimbări spectaculoase. Totul a început cu ”Răzvan și Dani”, iar acum urmează și Antena Stars. E o nouă provocare, o nouă încercare a Antenelor de a deține supremația pe segmentul ”matinal”. Totuși, rămâne de văzut dacă mișcarea va avea sau nu succes. Până aici, toate bune. Dar […] The post Surpriză media. Matinalul de la Antene, transformare spectaculoasă appeared first on Cancan.ro.