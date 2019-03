Mai poate Andreea Bălan să rămână însărcinată după ce a trecut pe lângă moarte? Răspunsul l-a dat chiar ea

23:00

Fetița jandarmeriței ucise pe trecerea de pietoni, în urmă cu aproape patru luni, este în pericol de moarte, din cauza unei infecții intraspitalicești. Larisa, fetița jandarmeriței Irina Airinei din Suceava, ucisă pe trecerea de pietoni de un șofer inconștient, s-a infectat în spital, la aproape patru luni de la accidentul în care mama ei a murit. În urma […] The post Fetița jandarmeriței ucise pe trecerea de pietoni, în pericol de moarte appeared first on Cancan.ro.