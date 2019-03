Lazăr solicită CSM să sesizeze CCR în legătură cu modul în care Guvernul a modificat legile justiţiei

13:30

Medaliata cu bronz la Mondialele de gimnastică ritmică din 1992, Irina Deleanu, a fost impresionată cel mai mult de gestul unui bărbat atunci când a primit 1.001 de trandafiri roşii, astfel încât a avut sufrageria plină cu flori.''Au fost mai multe gesturi care m-au impresionat, primul care îmi vine în minte este cel când am primit 1.001 trandafiri şi am avut sufrageria plină de trandafiri roşii. Era efectiv ca un covor de trandafiri. De la fostul meu soţ i-am primit. Şi mai apreciez când cineva îmi sare în ajutor atunci când îmi este greu şi de obicei bărbaţii fac astfel de gesturi'', a declarat Irina Deleanu pentru AGERPRES.Întrebată dacă a fost un avantaj să fie femeie pentru cariera sa, Irina Deleanu a spus că în dese rânduri a primit ajutor din parte bărbaţilor: ''A fost un avantaj să fiu femeie, pentru că se ştie că femeile sunt mult mai organizate, mai tenace, mai perseverente şi pot spune că a fost un avantaj. Au fost plusuri şi minusuri, se ştie că o femeie primeşte întotdeauna ajutor din partea bărbaţilor pentru că este considerată sexul slab şi poate că a fost un avantaj la anumite lucruri când era mai greu am primit ajutor. Altădată discriminarea se vede. Nu pot da însă un exemplu concret de discriminare din experienţa mea, faptul că am fost femeie m-a ajutat''.Momente mai grele a traversat în perioada în care federaţia a fost condusă de bărbaţi.''Având în vedere că eu am lucrat într-o ramură sportivă eminamente feminină a fost cumva ca un dat, noi aici suntem doar femei şi bărbaţii nu au ce căuta aici. Dar sigur, am suferit pe vremea vechii conduceri, în ideea de femei în funcţii de conducere, fiind o ramură feminină, ne conduceau tot bărbaţii'', a afirmat fosta sportivă.Ca model în cariera sportivă Irina Deleanu a avut-o pe fosta mare gimnastă Nadia Comăneci: ''Nu cred că am suferit în România în ceea ce priveşte inegalitatea dintre sexe, eu cred că avem şanse foarte mari să accedem în instituţii de conducere. Spre exemplu, în forul de conducere al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român pot spune că suntem jumătate, ceea ce arată şi spune multe. Ca model feminin în gimnastică am avut-o, evident, pe Nadia Comăneci, întotdeauna mi-am dorit să ajung ca ea, fiind născută şi în aceeaşi zi cu ea şi ulterior ca lider nu pot să spun că am avut ca un model. Am încercat să obţin de la fiecare câte ceva. Dar am învăţat chiar şi de la bărbaţi, am o admiraţie foarte mare pentru domnul Ion Ţiriac, sunt puţini oameni la care te poţi uita în sus şi dânsul este unul dintre ei''.Irina Deleanu nu se consideră o feministă şi spune că reprezentantele sexului frumos au colaborat întotdeauna foarte bine cu bărbaţii.''Nu sunt neapărat o feministă, eu consider că femeile colaborează foarte bine cu bărbaţii şi acest lucru trebuie păstrat în orice domeniu şi oricum. Adică o femeie cu un bărbat alături face lucruri mult mai spectaculoase decât singură. Dar, conform statisticilor, în sport, femeile sunt mai performante şi numărul campioanelor este mai mare decât cel al campionilor'', a mai spus Deleanu.Irina Deleanu s-a născut la 12 noiembrie 1975, la Bucureşti, şi este cea mai reprezentativă sportivă din gimnastica ritmică românească. În anul 2000 I s-a conferit Medalia naţională ''Pentru Merit'', clasa a III-a. În prezent ocupă funcţia de preşedintă a Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică.AGERPRES/(AS - autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)