Brexit: Theresa May cere Uniunii Europene ''încă un efort'' pentru a ieşi din impas

Premierul britanic Theresa May a cerut vineri Uniunii Europene să facă ''încă un efort'' pentru a ieşi din impasul privind acordul Brexitului, respins în ianuarie de parlamentul britanic şi pe care îl va supune săptămâna viitoare din nou votului deputaţilor, deşi nu a reuşit să obţină la Bruxelles revizuirea mecanismului de ''backstop'' privind frontiera nord-irlandeză aflat la originea respingerii acestui acord, relatează agenţiile Reuters şi EFE.''Este nevoie doar de încă un efort pentru a răspunde preocupărilor specifice ale parlamentului nostru'', a subliniat Theresa May într-un discurs susţinut în oraşul-port Grimsby, unde 70% dintre participanţii la referendumul din 2016 au votat pentru ieşirea din UE.''Deci, să nu dăm înapoi ! Să facem ceea ce este necesar pentru ca parlamentarii să sprijine marţi acordul'', a mai spus ea, avertizând totodată că ''nimeni nu ştie ce se va întâmpla'' dacă acesta va fi respins din nou. ''Am putea să rămânem în UE încă multe luni de acum înainte. Am putea să ieşim (din UE) fără protecţia unui acord. Sau am putea să nu mai ieşim niciodată'', a enumerat Theresa May posibilele evoluţii după decizia aşteptată săptămâna viitoare de la deputaţii Camerei Comunelor.Aceştia vor vota marţi din nou acordul pe care deja l-au respins, sau un acord revizuit, în eventualitatea în care liderii europeni ar accepta totuşi în ultimul moment o revizuire a clauzei de ''backstop''. Negociatorul şef al UE Michel Barnier a declarat marţi că UE este gata să furnizeze garanţii suplimentare Marii Britanii privind ''backstop-ul'' în scopul facilitării aprobării acordului de Brexit în parlament.Dacă acordul pică marţi la vot, miercuri Theresa May va cere Camerei Comunelor să voteze ieşirea din UE fără un acord pe 29 martie. Dacă deputaţii resping şi această variantă, joi ar urma un vot pentru o ''extindere scurtă, limitată'' a perioadei de negociere prevăzute de articolului 50 din Tratatul UE dincolo de această dată, dar în opinia premierului May această amânare a Brexitului nu ar trebui să depăşească sfârşitul lunii iunie, mai ales că altfel ar apărea şi problema participării la alegerile europene din luna mai.Şefa guvernului de la Londra încearcă în aceste ultime zile să obţină de la liderii europeni revizuirea clauzei de ''backstop'' pentru a-i da o formă care să facă acceptabil acordul pentru o majoritate în Camera Comunelor. Theresa May a acceptat anul trecut această clauză pentru a debloca negocierile cu UE intrate la un moment dat în impas, dar prevederea privind ''backstop-ul'' a condus la respingerea acordului în parlamentul de la Londra, deputaţii britanici eurosceptici considerând că ea riscă să menţină Regatul Unit pe termen nedefinit în uniunea vamală europeană.În virtutea acestei clauze, Regatul Unit s-a angajat să rămână în uniunea vamală europeană şi Irlanda de Nord să rămână aliniată anumitor norme ale pieţei unice europene până când s-ar ajunge la o înţelegere mai bună care să evite reapariţia unei ''frontiere dure'' între Irlanda şi Irlanda de Nord. Conform documentului convenit între Londra şi Bruxelles şi respins în ianuarie de Camera Comunelor, această clauză poate fi anulată numai prin acordul părţilor.Theresa May va avea în acest weekend mai multe discuţii telefonice cu lideri europeni, dar fără să aibă prevăzută în program vreo deplasare la Bruxelles înaintea votului de marţi.AGERPRES/(AS - autor: Sorin Popescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dădârlat)

