Povestea unei femei care și-a organizat nunta, deși nu are mire: ”Mi-am ales și rochia și pantofi!”

Pentru cei mai multi dintre noi, dormitorul reprezinta spatiul relaxarii supreme, acel loc intim si foarte confortabil in care ne odihnim dupa fiecare zi grea petrecuta la munca. Tocmai pentru ca avem nevoie de confort, o astfel de incapere trebuie sa fie calda si primitoare, astfel incat toti cei care patrund in acest spatiu sa fie coplesiti de frumusetea ei. Si pentru ca decorul este extrem de important atunci cand vorbim de o camera in care petrecem destul de mult timp, specialistii ne ghideaza catre mobila din lemn masiv. Exista multe argumente in favoarea ei, avantaje pe care le vom prezenta in cele ce urmeaza!