Sfinții 40 de Mucenici. Tradiții și obiceiuri

12:00

Pro TV a luat o decizie șocantă. Emisiunea lui Andi Moisescu a dispărut din grila postului, iar fanii sunt supărați foc! Emisiunea „Pe bune?!” a rezistat doar două ediții. Quizz-show-ului prezentat de Moisescu, care a debutat în urmă cu două săptămâni, a dispărut din grila postului. Luni, 11 martie, de la 22.30, când ar fi […] The post Pe bune?! Decizie șocantă luată de Pro TV. Andi Moisescu este OUT appeared first on Cancan.ro.