Ultima oră. Victor Slav și-a luat papucii de la iubită?! ”E istorie…”

14:20

O mamă și-a înecat fetița în vârstă de 3 ani în cadă pentru a se răzbuna pe soțul ei. Femeia îl suspecta pe partenerul ei de infidelitate. Claire Colebourn, în vârstă de 36 de ani, a crezut că soțul ei, în vârstă de 38 de ani, o înșală cu o colegă de serviciu. Ca să […] The post O mamă și-a înecat fetița în vârstă de 3 ani în cadă pentru a se răzbuna pe soțul ei appeared first on Cancan.ro.