KOVESI, candidat pentru funcţia de procuror-şef european, DEMONTEAZĂ învinuirile aduse de Secţia de anchetă. Cum răspunde ACUZAŢIILOR

Premierul "Dacă parlamentarii susţin Acordul Brexit, Marea Britanie va ieşi din Uniunea Europeană. Dacă îl resping, nu va şti nimeni ce se va întâmpla", a spus Theresa May, relatează Associated Press. Liderul britanic a avertizat că amânarea Brexit ar putea conduce la "noi luni şi ani de dispute" politice. May a atras atenţia că "dacă vom intra pe acest drum, s-ar putea să nu mai părăsim niciodată Uniunea Europeană". MPs face a "crucial choice" • Back the deal and the UK will leave the EU, rejec...