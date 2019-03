Tajani i-a trimis lui Ciamba scrisoarea de notificare că L.C. Kovesi este candidata PE la funcţia de procuror-şef european

19:00

Preşedintele Donald Trump şi-a manifestat vineri regretul faţă de condamnarea fostului său şef de campanie Paul Manafort pentru delicte de natură economică, dar s-a arătat mulţumit de faptul că dosarul acestuia, instrumentat de procurorul Robert Mueller, care caută dovezi că echipa de campanie a lui Trump ar fi colaborat cu Rusia, nu a confirmat o asemenea colaborare, relatează Reuters şi AFP.''Judecătorul şi avocatul în dosarul Paul Manafort au spus clar lumii întregi că nu a existat o coluziune cu Rusia'', a scris Trump pe Twitter, înainte de a critica din nou ceea ce consideră a fi ''vânătoarea de vrăjitoare'' pornită împotriva lui. Both the Judge and the lawyer in the Paul Manafort case stated loudly and for the world to hear that there was NO COLLUSION with Russia. But the Witch Hunt Hoax continues as you now add these statements to House & Senate Intelligence & Senator Burr. So bad for our Country!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2019''Chiar îmi pare rău pentru Paul. A trecut printr-o perioadă dificilă'', a spus Trump tot vineri, în faţa presei, făcând aluzie şi de această dată la faptul că în opinia sa adevărata ţintă în acest proces ar fi fost el şi acuzaţia de colaborare cu Rusia.Paul Manafort a fost condamnat joi la 47 de luni de închisoare pentru fraude fiscale şi bancare. El a fost găsit vinovat pentru cinci capete de acuzare de fraudă fiscală, două capete de acuzare privind fraude bancare şi unul referitor la ascunderea deţinerii de conturi bancare în străinătate, într-una din acuzaţii fiind vorba despre nedeclararea unor milioane de dolari câştigate în calitate de consultant al fostului preşedinte pro-rus al Ucrainei, Viktor Ianukovici.Totuşi, judecătorul T.S. Ellis, de la tribunalul federal din Alexandria (statul Virginia), a subliniat că faptele de care a fost acuzat Paul Manafort ''nu au nimic de-a face cu vreo coluziune cu Rusia în vederea influenţării alegerilor'' prezidenţiale din 2016.AGERPRES/(AS - autor: Sorin Popescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dădârlat)