„Pep Guardiola, acord verbal cu Juventus Torino!” » Omul care a anunțat transferul lui Cristiano Ronaldo în Italia aruncă bomba

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Devis Mangia (44 de ani), a redeschis subiectul „suporteri” și a explicat că nu are nici o problemă cu aceștia, deși la ultima partidă din play-off tehnicianul le-a reproșat că l-au huiduit pe Rocha.„Am exagerat, dar pentru că am vrut să apăr jucătorii mei. Eu nu am nimic cu suporterii, le-am mulţumit de fiecare dată. ...