Tenis: Buzărnescu, învinsă fără drept de apel de Gavrilova, în primul tur la Indian Wells (WTA)

"Touch me not" este o invitaţie de a pune sub semnul întrebării lucruri pe care le ştim, idei cu care creştem din copilărie, din societate, din educaţie, a afirmat Adina Pintilie, realizatoarea filmului, la conferinţa de lansare a turneului "Touch Me Not-Politicile Corpului" în România, ea menţionând că "este un proces autoreflexiv care poate fi interesant"."Filmul se naşte dintr-un proces îndelungat de cercetare în care am avut şansa extraordinară să găsesc un grup de oameni foarte curajoşi şi cu o viziune progresistă despre toate lucrurile astea şi care şi-au dorit de la început să intre în dialog cu tine, cu privitorul, şi atunci aş propune spectatorului din România să accepte invitaţia asta la dialog şi să vină la cinema, să stea de vorbă cu noi, să dea o şansă acestui dialog să existe", a spus Adina Pintilie.Turneul "Touch Me Not-Politicile Corpului", cu avanpremiere eveniment urmate de dezbateri, a demarat vineri la Bucureşti şi va continua la Iaşi, Sibiu, Braşov, Timişoara, Cluj, Satu Mare şi Sfântu Gheorghe şi va continua în alte câteva oraşe, programul permanent actualizat urmând să poată fi vizionat pe pagina de Facebook a filmului.Lansarea în cinematografele din România va avea loc pe 15 martie în cadrul Festivalului One World România, precum şi în alte 30 de oraşe din ţară."Filmul va fi lansat în toată ţara, în peste 30 de oraşe, şi înainte de lansarea oficială de pe 15 martie am creat o serie de avanpremiere eveniment cu dezbaterile 'Touch me not - Politicile corpului', prin care oferim publicului român şansa de a intra într-o conversaţie, într-un dialog deschis, cu protagoniştii filmului, care majoritatea sunt activişti pentru drepturile omului veniţi din toată Europa şi care au o viziune foarte progresistă pe zona aceasta cu care lucrăm în film, zona intimităţii, a corporalităţii", a precizat Adina Pintilie.Ea a mărturisit că filmul a ajuns greu în cinematografele din România deoarece a fost realizat cu un buget foarte mic, finalizarea lui fiind făcută "cu ajutorul premiilor (...) şi a celor 35 de distribuitori care s-au încumetat să-l lanseze în cinematografe din alte ţări"."Conceptual era finalizat pentru Berlinale, dar toată partea tehnică - mixul audio, efectele speciale, subtitlurile, toate lucrurile tehnice livrabile pentru toate ţările au durat şase luni de zile, în paralel cu premierele principale din ţările coproducătoare, pentru că în acelaşi timp filmul a intrat în distribuţie, deci am lucrat paralel pe distribuţie şi pe post-producţie, ceea ce a fost foarte dificil, dar foarte fain. Filmul a reuşit să ajungă în cinematografe în peste 35 de ţări şi în aproximativ 50 de festivaluri. (...) În România nu venim pentru prima dată, am avut premiera românească la TIFF, în iunie, unde am avut o experienţă extraordinară cu publicul român, sălile au fost foarte pline şi dezbaterea separată de proiecţii a prins foarte bine la public. (...) Noi am reuşit să ne concentrăm pe distribuţia românească abia după ce am terminat cu lansarea în Statele Unite, unde am reuşit să ajungem la Museum of Modern Art. Acolo am reuşit să ajungem inclusiv cu dezbaterea 'Politicile corpului' şi ne-am bucurat de o presă foarte bună", a spus regizoarea.Ea a adresat şi o invitaţie publicului din România să vină la film în prima săptămână de la lansare, precizând că mecanismul de prezentare a peliculei în cinematografe este "foarte dur"."Este foarte important ca publicul să vină în primul weekend, încă de când se lansează filmul, pentru că, dacă publicul nu vine, atunci mecanismul este foarte dur, cinematografele te elimină treptat dacă nu ai suficienţi spectatori. Foarte mulţi colegi se plâng de acest lucru, fiindcă publicul larg crede că filmul va sta infinit în cinematografe. Ştie doar când e lansat şi se gândesc că va sta o lună-două. Nu, depinde foarte mult de primele trei zile, de primele şapte zile, în funcţie de cum va veni publicul, atât de mult va sta în cinematografe", a precizat Adina Pintilie.Cu muzică semnată de trupa Einsturzende Neubauten, "Touch Me Not", câştigător al Ursului de Aur în 2018, reuneşte protagonişti din întreaga Europă. Pe afiş se regăsesc Laura Benson (Marea Britanie/Franţa), Tomas Lemarquis (Islanda/Franţa), Christian Bayerlein (Germania), Grit Uhlemann (Germania), Hanna Hofmann (Germania), Seani Love (Marea Britanie/Australia), Irmena Chichikova (Bulgaria), Dirk Lange (Germania).Imaginea este semnată de George Chiper Lillemark, din România, designul de sunet îi aparţine lui Dominik Dolejsi, din Cehia, compozitor este Ivo Paunov, din Bulgaria. Scenografia poartă semnătura lui Adrian Cristea, iar costumele sunt realizate de Maria Pitea.