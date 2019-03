DINAMO - DUNĂREA CĂLĂRAȘI 2-0 // Gabi Enache a pierdut contactul cu Liga 1: „Nu am mai urmărit fotbalul din România”

Dinamo a trecut de Dunărea Călărași, scor 2-0. Călărășenii sunt mulțumiți de jocul prestat contra formației lui Mircea Rednic.„Am controlat meciul o bună perioadă de timp, dar am luat gol la o greșeală a echipei mele. Am avut ocaziile noastre, este o victorie importantă pentru Dinamo. Din păcate, nu ne descurcăm in treimea adversă. Echipa arată mult mai bine decât a aratat în prima parte a campionatului. ...

