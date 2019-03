HOROSCOP 9 MARTIE. Berbecii trebuie să facă ceva nou de dragul lor, Gemenii își schimbă planurile

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de SAMBATA 9 MARTIE 2019; acest weekend in care ne aflam incheie o saptamana extrem de intensa astrologic vorbind, cu Mercur intrat in miscare retrograda pentru prima data in 2019,...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3